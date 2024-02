Radosław Majdan opublikował galerię zdjęć z synkiem dzień przed balem karnawałowym. Henio przymierzał wszystkie przebrania i przy pomocy taty wybrał ten jeden idealny strój, w którym miał pojawić się na swoim pierwszym balu karnawałowym. Radosław Majdan nie krył dumy z synka. A jaki strój ostatecznie wybrał Henio? Wybór nie był łatwy, bo przebrań było całkiem sporo.

Tak Majdan przygotował synka na pierwszy bal karnawałowy

Radosław Majdan nie ukrywa, że Henio jest dla niego całym światem i spędzają razem mnóstwo czasu. Chłopiec kilka miesięcy temu zaczął swoją przygodę z przedszkolem i choć początkowo nie było łatwo, to ostatecznie dziś jest dzielnym przedszkolakiem i właśnie zakończył przygotowania do swojego pierwszego balu karnawałowego. Podczas wyboru idealnego stroju towarzyszył mu tata. Radosław Majdan uwiecznił przymiarki i nie ukrywa, że to dla Henia poważna sprawa. A jaki strój wybrał syn Małgorzaty Rozenek na pierwszy bal karnawałowy?

Poważna sprawa, nasz Synek ma jutro w przedszkolu swój pierwszy Bal karnawałowy. Chyba wybierze Marshalla napisała na Instagramie Radosław Majdan

Internauci są pod wrażeniem zachowania Radosława Majdana, który towarzyszy synkowi podczas tych ważnych chwil i piszą wprost, że Henio ma świetnego tatę. Co więcej, fani piłkarza dostrzegają też szczęście na jego twarzy:

Ale widać, że Pan jest szczęśliwy

Super tatę ma Henio

Z drugiej strony pojawiają się komentarze dotyczące dużego podobieństwa Henia do taty, a niektórzy nie dowierzają, że Henio już tak wyrósł.

Cały tata

Kiedy Ty tak urosłeś? Jak ten czas szybko płynie

Co ciekawe, zdjęcia opublikowane przez Radosława Majdana są rozmazane, ale nie to jest najważniejsze, a wspólne chwile taty z synem. W Instagramowej rzeczywistości często liczą się piękne zdjęcia, ale daleko im do rzeczywistości, a tu mamy czyste szczęście Henia i dumnego tatę. Oby więcej takich kadrów!