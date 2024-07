Jeszcze kilka lat temu Tomasz Kammel był jedną z największych gwiazd w telewizji publicznej. Niestety, dziś sytuacja prezentera znacznie się zmieniła. Kammel nie dostaje już tylu propozycji pracy co kiedyś. Jego miejsce zajmują nowe telewizyjne gwiazdy.

Jednak Tomasz Kammel nie musi obawiać się o swoją przyszłość. Według najnowszych doniesień autor poradnika „Jak występować publicznie… nie tylko w telewizji” dostaje 10 tysięcy złotych za pół godziny pracy! Właśnie tyle zarabia na szkoleniach z podstaw wizerunku medialnego.

- Jego szkolenia cieszą się ogromnym powodzeniem. Półgodzinne szkolenie za 10 tysięcy jest najtańszym wśród oferowanych przez Tomasza Kammela. Za niższą Sawkę nie chce pracować. Jeśli w grupie jest ponad 25 osób, to stawka rośnie od razu o kilka tysięcy- zdradza w rozmowie z „Faktem” osoba z otoczenia prezentera.

Wygląda więc na to, że Tomasz Kammel zadbał o swoja przyszłość!

