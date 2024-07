Choć jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić powrót Kammela do Telewizji Publicznej, to okazuje się, że wszystko jest możliwe!

Kariera Tomasza stała pod znakiem zapytania, bowiem Polsat program, który prowadził ostatnio prezenter okazał się straszną klapą. Ale TVP2 postanowiła być dla Tomka niezwykle miłościwa i znów zaprosiła go w swoje szeregi.

Już niedługo Kammel poprowadzi szumnie zapowiadane show "Bitwa na głosy". Ciekawe, czy to polsatowski program "Stand Up. Zabij mnie śmiechem" okazał się klapą, czy też nikt już nie chce oglądać bądź, co bądź skompromitowanego Tomka. Przekonamy się o tym wkrótce...