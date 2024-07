Tomasz Kammel jest jednym z prowadzących program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Jak donosi dziennik Fakt, prezenter postanowił właśnie wprowadzić kilka zmian i zażądać ich od szefów stacji.

Reklama

Pierwsza dotyczy towarzyszącej mu na wizji osoby, druga- strojów.

Kammel nie chce już pojawiać się u boku Olimpii Ajakaiye. Zamiast niej, dziennikarz woli, aby towarzyszyła mu Agnieszka Szulim. Co do drugiej zmiany, znany z dobrego gustu Kammel, ma obiekcje do garniturów, w które ubierają go styliści telewizji. Chce, aby pochodziły one od modnego projektanta. A u tego, jak twierdzi dziennik, płaci się za garnitury pięciocyfrowe kwoty.

Jesteśmy ciekawi reakcji szefów stacji.

daks

Zobacz także