Kamilla Barr od jakiego czasu jest ambasadorką niemieckiej marki Marc Cain. Dlatego nie mogło jej zabraknąć na prezentacji najnowszej kolekcji tej marki. Jak wypadła?

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji Kamilli Barr



Na imprezie aktorka miała na sobie ubrania Marc Cain. Nam udało się znaleźć 4 elementy stylizacji gwiazdy. Wzorzystą bluzkę z krótkimi rękawami za ok. 859 zł. Oryginalną spódnicę, za którą trzeba zapłacić ok. 1279 zł. Małą torebkę na ramię za 818 zł i granatowy płaszcz oversize. Kosz tego ostatniego to ok. 3219 zł.

Reklama

Czy te ubrania warte są swojej ceny?

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć Kamilli Barr w tej stylizacji: