Niebawem TVN wystartuje z nowym formatem, którego uczestników łączy jedno - poszukują miłości. Właśnie poznaliśmy jedną z bohaterek, Martę, która jest samotną mamą, a na co dzień dzieli życie na dwa kraje. Czego jeszcze możemy się o niej dowiedzieć?

Marta Dobosz nową uczestniczką "B&B Love"

Już jesienią na antenie TVN zadebiutuje nowa dokumentalna telenowela, której bohaterami są odważne osoby, prowadzące na co dzień obiekty noclegowe poza granicami Polski. Oprócz tego łączy ich jeszcze chęć znalezienia prawdziwej miłości, a szansę na to da im właśnie program "B&B Love".

Do tej pory poznaliśmy dwójkę uczestników formatu: Alex z Zanzibaru oraz Klemensa z Gruzji, a teraz dołączyła do nich Marta Dobosz! 43-latka na co dzień dzieli swe życie między Polskę a sycylijską miejscowość Priolo Gargallo. Ma za sobą rozwód i samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Co ciekawe, to właśnie we Włoszech przeżyła kilka lat temu swoją wielką miłość i choć ona nie przetrwała, zamiłowanie Sycylią zostało z nią aż do dziś.

Marta od razu zapragnęła, by przenieść się tam na stałe, ale ponieważ jej dzieci okazały się za małe, wciąż dzieli życie na Sycylię, gdzie prowadzi obiekt noclegowy i Polskę, gdzie uczą się jej pociechy. Poza tym uczestniczka "B&B Love" zajmuje się pisaniem książek i kocha sztukę. Jej marzeniem jest spotkać mężczyznę, który pokocha ją bezwarunkowo i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa.

Myślicie, że w programie jej się to uda?

