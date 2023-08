Jak wiele dziecięcych aktorów w Hollywood, Adam Rich rozpoczął karierę od sitcomu. W "Eight Is Enough" zagrał, mając zaledwie siedem lat. Produkcja odniosła w Stanach Zjednoczonych wielki sukces, a młodemu gwiazdorowi przyniosła popularność. Później Rich wystąpił w takich programach telewizyjnych jak "The Love Boat", "Fantasy Island, "CHiPs" oraz "Srebrne łyżki". Jego ostatnim osiągnięciem był epizod w "Słonecznym patrolu". Później aktor zerwał z show-biznesem. Wiele mówiło się o jego walce z depresją oraz uzależnieniami. W minioną sobotę jego ciało zostało znalezione w mieszkaniu w okolicach Miasta Aniołów. Adam Rich ze "Słonecznego patrolu" nie żyje. Podano nieoficjalne przyczyny śmierci Historia Adama Richa, aktora znanego głównie z roli w "Słonecznym patrolu", niestety nie jest odosobniona w świecie Hollywood. Sukces w dzieciństwie, później ucieczka od show-biznesu i walka z własnymi demonami. Pochodzący z nowojorskiego Brooklynu Rich miał 25 lat, gdy w 1993 roku pojawił się w słynnym serialu. Później na ponad dekadę zniknął z telewizji. Zobacz także: Kirstie Alley nie żyje. Gwiazda filmu "I kto to mówi" zmarła w wieku 71 lat O śmierci Adama Richa zagraniczne media poinformowały w niedzielę, 8 stycznia. Przykre informacje potwierdził rzecznik aktora Danny Deraney. Aktor zmarł w swoim domu, w wieku 54 lat. Przekazano już oficjalny komunikat w tej sprawie. - Był bezinteresowny i zawsze troszczył się o tych, na którym mu bardzo zależało. Dlatego też wielu ludzi, którzy dorastali wraz z nim, czuje, że stracili część swojego dzieciństwa. (...) On naprawdę był młodszym bratem Ameryki — czytamy w oświadczeniu. Jak na razie nie podano szczegółów dotyczących śmierci gwiazdora oraz pogrzebu. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Adam...