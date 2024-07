Pierwsze informacje o poważnej chorobie Kory pojawiły się jeszcze pod koniec zeszłego roku. Nikt z otoczenia gwiazdy nie chciał jednak komentować tych doniesień, choć jej nieobecność podczas półfinału "Must Be The Music" czy koncertu sylwestrowego TVP budziła sporo podejrzeń. Kora zaskoczyła też wszystkich nagłych ślubem. Przypomnijmy: Jak wyglądał ślub Kory i co z jej chorobą? To nie są dobre wiadomości

Kora do tej pory nie zabierała oficjalnie głosu w sprawie swojej choroby. Wszystko wskazuje na to, że prawo do informowania opinii publicznej o stanie jej zdrowia przekazała mężowi, Kamilowi Sipowiczowi. To właśnie on udzielił obszernego wywiadu nowej "Vivie!", w którym opowiada o stanie zdrowia ukochanej żony i tym, jak radzi sobie z jej chorobą. Wspomina też pierwsze reakcje, gdy oboje zostali skonfrontowani z wiadomością o nowotworze piosenkarki.



Po pierwotnym szoku szybko zmobilizowaliśmy się do walki. Jesteśmy oboje ludźmi czynu. Moja mizeria wynika z braku słońca. Kora czuje się już lepiej. Walczy z chorobą i jesteśmy pełni nadziei (...) Najpierw to do człowieka nie dociera, tak jakby dotyczyło nie jego. Tłumaczymy sobie, że przecież to inni chorują, a nie my. Trzeba działać racjonalnie, nie można poddawać się emocjom, nie można wpadać w depresję, tylko trzeba szukać rozwiązania i walczyć, walczyć - wyznał w rozmowie z "Vivą!".

W trakcie wywiadu para również pytanie o śmierć i refleksje, jak miałby wyglądać świat Sipowicza, gdyby zabrakło na nim żony. Kamil dzieli się też pięknym wyznaniem i swoim spojrzeniem na prawdziwą miłość.



Zastanawiałem się, jak to byłoby żyć bez Kory, ale to dla mnie abstrakcja, żyjemy w takiej symbiozie. Porozumiewamy się spojrzeniem, jesteśmy właściwie jak jeden byt, jedna istota. Ciężko sobie wyobrazić, że może nam zabraknąć tej bliskiej osoby. Ale czym właściwie jest śmierć? Ona istnieje tylko dla tych, którzy zostają, bo człowiek nie zauważa swojej śmierci. Nie umiera więc. (...) A co się dzieje z miłością, kiedy jedno z nas odchodzi? Ona jest, zostaje. Trwa. Miłość jest nieśmiertelna - zapewnia.

Cała rozmowa z Kamilem Sipowiczem w nowym numerze "Vivy!" - już w sprzedaży.

