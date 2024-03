Wszystko wskazuje na to, że prowadząca miłosne show TVN-u ma prawdziwe powody do radości. W sieci pojawiły się informacje, które napawają optymizmem. Sprawa dotyczy "Hotelu Paradise". O co konkretnie chodzi? Sami się przekonajcie!

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi ma co świętować

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje wokół prowadzącej miłosne show TVN-u. Wszystko przez to, że zaledwie kilka dni temu wystartowała dziewiąta edycja "Hotelu Paradise". Z tej okazji mieliśmy okazję porozmawiać z prowadzącą show. Wówczas Klaudia El Dursi wygadała się na temat tajemnego ślubu cywilnego, który być może odbędzie się już niebawem gdzieś we Włoszech. Jak się okazuje, teraz uwielbiana prowadząca ma kolejne powody do radości.

"Hotel Paradise" ruszył pełną parą. Dziewiąta edycja już po pierwszych odcinkach okazała się strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Przede wszystkim jest to odsłona, w której obserwujemy wiele zmian i nowości. Jedną z nich jest brak możliwości powrotu do gry - właśnie dlatego uczestnicy mają tylko jedną szansę, by wykorzystać swoje pięć minut. Najprawdopodobniej to właśnie ten fakt sprawia, że ci są zdeterminowani i stawiają na ostrą grę. Ostatnio w "Hotelu Paradise" została rozbita najsilniejsza para. Wydarzenia te oraz barwni uczestnicy sprawili, że dziewiąta edycja show bije rekordy oglądalności!

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl po tygodniu emisji dziewiątą edycję "Hotelu Paradise" ogląda średnio 424 tys. widzów, co daje wynik o 118 tys. osób więcej od poprzedniego, siódmego sezonu show, który nadawany był jesienią ubiegłego roku. Nie da się ukryć, że taka analiza danych, pochodząca z Nielsen Audience Measurement napawa dużym optymizmem. Gospodyni show, Klaudia El Dursi może być dumna - szczególnie że to dopiero początek emisji!

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w kolejnych odcinkach? Śmiało więc zasiadajcie przed telewizorami. Jedno jest pewne - jak zapewniała nas w wywiadzie sama zainteresowana, będzie się działo!