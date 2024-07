W poniedziałek "Wprost" opublikował drugą część artykułu dotyczącego Kamila Durczoka i jego rzekomego zachowania wobec podwładnych. Publikacja znowu wzbudza wiele wątpliwości, a głos w sprawie zabrał w końcu adwokat dziennikarza, który poinformował również o jego stanie zdrowia. Zobacz: Durczok szykuje odpowiedź na publikację Wprost. Jaki jest jego stan zdrowia?

Cały czas nie wiadomo także, co dalej z karierą Durczoka w stacji i czy będzie miał jeszcze możliwość poprowadzenia "Faktów". Na razie jednak dziennikarz musi wyjść z wizerunkowego dołka, a pomoże mu w tym żona, Marianna Dufek-Durczok. O wsparcie poprosiła Aleksandrę Pawłowską, właścicielkę firmy wizerunkowej Point of view. Co ciekawe jest to wdowa po zmarłym dziennikarzu TVN, który kilka lat temu przegrał walkę z nowotworem. Co prawda panowie nie mieli okazji się poznać, ale jak donosi "Fakt", Pawłowska będzie próbowała oczyścić wizerunek Durczoka:

Potwierdzam, zajmujemy się sprawami pana Durczoka z upoważnienia pani Marianny Durczok - powiedziała przedstawicielka agencji w rozmowie z tabloidem.

Czy to się uda?

