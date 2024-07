Na początku tygodnia opublikowano ranking 25 najpopularniejszych polskich gwiazd na Instagramie. Na liście tej znalazła się dość wysoko blogerka modowa - Maffashion, zostawiając swoje konkurentki daleko w tyle. Zobacz: Która gwiazda ma najwięcej fanów na Instagramie? Pierwsze miejsce zmiażdżyło konkurencję

Julia Kuczyńska dużą wagę przykłada do jakości postów, które pojawiają się na stronie. Wszystkie zdjęcia są zawsze dopieszczone w Photoshopie, a stylizacje bardzo przemyślane. Maffashion zrobiła furorę na premierze "Królewny Śnieżki", w której dubbingowała jedną z postaci. Na wydarzeniu pojawiła się w czarnej peruce od Kajetana Góry, z którym współpracuje od kilku lat. W jednym z wywiadów przyznał on, że blogerka nie chce mu jej zwrócić i często się w niej pojawia:

Julka na początku bała się mojej peruki, to była czarna Kleopatra. Ale w momencie kiedy pojawiła się pierwszy raz na zdjęciach miała tak dobry odzew, że do teraz ją nosi. W ogóle już mi jej nie zwróciła. Pokochała ją, tym bardziej, że jeśli wyjeżdża daleko gdzieś, nie może zabrać fryzjera ze sobą, a przyznała mi się, że nie potrafi działać z włosami. Latwiej jej jest dobrać stylizację tak, żeby dopasować fryzurę do tych ubrań, czyli nie bierze czegoś, co nie pasuje do blondu, więc bierze czarną perukę i idzie na żywioł - wyznał w rozmowie z PrzeAmbitni