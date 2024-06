Właśnie wyszło na jaw, że Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk są razem. Para przez długi czas mówiła, że ich relacja opiera się jedynie na więzi przyjacielskiej, jednak teraz wszystko stało się jasne! Michał Danilczuk i Maffashion nie odnieśli się do tej informacji, jednak tancerz postanowił dodać nagranie z Julią. Bardziej wymownie się chyba nie dało? Oceńcie sami.

Michał Danilczuk reaguje na doniesienia o związku z Maffashion?

Maffashion i Michał Danilczuk poznali się na planie programu "Taniec z Gwiazdami". Przez kilkanaście tygodni zachwycali widzów na parkiecie swoimi umiejętnościami tanecznymi, jednak fani dostrzegli, że poza partnerowaniami łączy ich coś więcej. Szybko zaczęły się spekulacje, że Maffashion i Michał Danilczuk są parą.

Teraz nasz informator zdradził, że - tak jak przypuszczali fani - Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk są w związku:

Michał dla Julii przeprowadził się do Polski, chce być blisko niej. To oczywiście początki związku, ale świetnie rokującego. Nie chcą mówić o tym publicznie - oboje są ostrożni w kontakcie z mediami, cenią swoją prywatność, ale i spokój

Do tej pory Michał Danilczuk i Maffashion nie odnieśli się do tej informacji, jednak tancerz dodał na swój profil wymowne nagranie z ich treningów do "Tańca z Gwiazdami", który zakończył się już miesiąc temu. Na nagraniu widnieje podpis mówiący, że Danilczuk tęskni za tym czasem, który spędził z Julią Kuczyńską na sali treningowej.

Przypominamy, że Julia Kuczyńska niedawno zaprosiła Michała Danilczuka na ważną uroczystość rodzinną, co nie uciszyło plotek. Teraz okazuje się, że zrobiła to dlatego, że buduje romantyczną relację z tancerzem, co potwierdził nasz informator:

Oczywiście, że swojego związku nie ukrywają przed bliskimi, znajomymi i rodziną, bowiem spędzają razem sporo czasu, to żadna tajemnica. To, że Maffashion zabrała Michała na rodzinną komunię, nie jest przecież przypadkiem…

Kibicujecie tej parze? My tak!

