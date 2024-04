Maffashion doskonale radzi sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", co udowodniła w ostatnią niedzielę, zdobywając 35 punktów od jury. Co więcej, modelka ma za sobą wielu fanów, którzy z tygodnia na tydzień oddają na nią swoje głosy. A jednak! Do mediów trafiło niepokojące nagranie. Czy Michał Danilczuk i Julia Kuczyńska zrezygnowali z udziału w "Tańcu z Gwiazdami"?

Maffashion zrezygnowała z dalszego udziału w "Tańcu z Gwiazdami"?

W najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pary zmierzą się z dodatkową trudnością, mianowicie zatańczą po dwa tańce jednego wieczoru. Wszyscy uczestnicy zaraz po ostatniej niedzieli ruszyli na sale taneczne, aby rozpocząć intensywne przygotowania do kolejnych zmagań. Roksana Węgiel już pochwaliła się pierwszymi efektami prób tanecznych, a co stało się u Maffashion i Michała Danilczuka? Fani są zaniepokojeni, że jej ostatnie nagranie na InstaStory to pożegnanie z programem "Taniec z Gwiazdami":

Skończyliśmy tańcowo-gwiazdowy etap dnia -powiedziała Maff.

Na całe szczęście modelka powiedziała jedynie, że skończyła etap treningów na dziś i wraca do swoich innych zajętości. To zapewne uspokoiło fanów, którzy ostatnio przeżywali również nagły komunikat o tym, że to Dagmara Kaźmierska chce opuścić program "Taniec z Gwiazdami", co również okazało się jedynie spekulacjami. Co więcej, zarówno Dagmara, jak i Julia nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa i wciąż rozwijają do późnych godzin wieczornych swój warsztat taneczny.

Jesteście ciekawi, co w tym tygodniu zaprezentuje Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk? Para zdradziła jedynie pierwszy taniec, jakim będzie ogniste paso doble. Co ciekawe, w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" ten styl prezentowała Dagmara Kaźmierska i zdaniem fanów programu był to jej najlepszy taniec, z czym nie zgodzili się jurorzy i przyznali Kaźmierskiej jedynie 19 punktów.

