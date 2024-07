Kaja Śródka już dawno zapomniała o związku z Borysem Szycem, który był szeroko opisywany w mediach. Obecnie projektantka fraków jest w szczęśliwej relacji z Patrykiem Mikiciukiem, z którym spodziewają się dziecka. Ostatnio padły nawet dość poważne deklaracje dotyczące ich przyszłości. Przypomnijmy: Dziennikarz TVN oświadczył się Śródce! Kiedy wezmą ślub?

Śródka była gościem we wczorajszym "Pytaniu na Śniadanie", gdzie pokazała Paulinie Drażbie, jak wygląda jej typowy dzień i praca w atelier. Ciężarna celebrytka na tę okazję wybrała doskonale maskującą czerń, ale widać już, że piąty miesiąc ciąży daje o sobie znać. Kaja opowiedziała też o zaręczynach i doceniła kreatywność swojego faceta, bowiem z jej relacji wynika, że Mikiciuk naprawdę się postarał! Śródka porównała je nawet do sceny z kultowego "Seksu w Wielkim Mieście".



Ja jestem, przynajmniej na razie, przeciwniczką ślubów. W ogóle! Zaręczyny owszem były, fantastyczne, niczym z Seksu w Wielkim Mieście. Patryk wymyślił, że pojedziemy w ulubione miejsce restauracyjne, a ja jako ta ciężarówka zwyczajnie zasnęłam. W momencie kiedy się obudziłam on powiedział: "Wiesz kotku, wprawdzie były inne plany, ale przyniosłem Ci herbatkę, powiedz czy Ci ją posłodzić?". Po czym widzę, że on klęczy przede mną, ja w tym łożu rozłożona w tych perłach, tej podkoszulce i mówi, żebym zobaczyła czy w tej cukierniczce czegoś nie ma. Ja często śpiewam "Breakfast in Tiffany's" i okazuję się, że on się gdzieś pylnął do Berlina i przywiózł ten wymarzony pierścień. Stanął na wysokości zadania - ekscytowała się Kaja.