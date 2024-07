W poniedziałek magazyn "Party" oznajmił światu, że Kaja Śródka w nowym roku zostanie mamą. Projektantka potwierdziła informację o ciąży publikując na Facebooku zdjęcia z imprezy, na której chętnie eksponowała ciążowe krągłości. Teraz w rozmowie z Plotek.pl Kaja pochwaliła się, że urodzi wymarzonego syna.

Okazało się to w poniedziałek, dzień przed Wigilią. To już 5. miesiąc - powiedziała serwisowi, dodając: - Nad imieniem myślimy. Jest szansa, że będą to godzinne spory.