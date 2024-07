Już wiosną wystartuje trzecia edycja show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym zobaczymy sporo zapomnianych gwiazdek. Właśnie pojawił się nowy spot promujący program, do którego zaproszono Kaję Paschalską. Zobacz: Jest pierwszy zwiastun "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 3". Tak wygladają próby gwiazd

Na udział Kai w programie zwróciła uwagę Karolina Korwin Piotrowska, który temat ten poruszyła w jednym ze swoich felietonów. Zaznaczyła, że pierwsza edycja "TTBZ" bardzo jej się podobała, ale teraz jest on "kroplówką dla upadających gwiazd". Młoda artystka zareagowała na te słowa w wywiadzie dla Plejady:

Nie czytam tego typu komentarzy – jest mi to do niczego niepotrzebne. I nie wiem też, jak miałabym się do tego odnieść. Pani Karolina ma taką pracę i jeżeli dobrze się czuje ze swoimi niezwykle wyrazistymi komentarzami na temat osób, których nawet nie zna, to znaczy tylko tyle, że jest na właściwym miejscu. Nie jest dla mnie żadnym autorytetem, więc nie widzę potrzeby, żeby tę wypowiedź komentować.