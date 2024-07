Każdy ma jakieś świąteczne przyzwyczajenia, a szczególnie jeśli chodzi o potrawy. Np. zwolennicy grzybowej lub barszczu z uszkami toczą bój o to, która zupa jest królową wigilii. Jest pewna gwiazda, która na przykład jadła tylko chleb z masłem!

Dziś się z tego śmieje, bo zdecydowanie zmieniła swoje wigilijne zwyczaje żywieniowe, ale Agnieszka Kaczorowska - gwiazda „Tańca z Gwiazdami” i prowadząca Sylwestrowej Mocy Przebojów, jako dziecko nie przepadała za wigilijnym menu.

Jako dziecko nigdy nie lubiłam potraw wigilijnych, więc w ten szczególny wieczór jadłam chleb z masłem, z pierogów wygrzebywałam cały kapustowo-grzybowy farsz i zjadałam samo ciasto. A wszystko to popijałam colą – wspomina Agnieszka Kaczorowska .

Gwiazdę będziecie mogli zobaczyć już po świętach w trakcie Sylwestrowej Mocy Przebojów 2015 w Katowicach, gdzie poprowadzi koncert, a także zatańczy na scenie ze Stefano Terrazzino!

A jakie wspomnienia ze świętami ma inny prowadzący Sylwestra w Polsacie Krzysztof Ibisz? Szczególnie pamięta Boże Narodzenie, kiedy wcielił się w rolę Świętego Mikołaja.

Zobacz także

Pamiętam, że o taką przysługę odwiedzenia ich ze względu na dzieci, poprosili mnie znajomi. Kiedy tylko wszedłem do mieszkania, świetnie przebrany w strój Mikołaja, postanowiłem się przyjaźnie do dzieci uśmiechnąć. Dynamiczne uruchomienie mimiki spowodowało odpadnięcie brody i wąsów co ujawniło brutalną prawdę – wspomina Krzysztof.