Kacper Kuszewski swoją popularność zyskał dzięki roli Marka Mostowiaka w serialu "M jak Miłość". Aktor ma również na swoim koncie udział i wygraną w popularnym programie, "Taniec z Gwiazdami". Kuszewski od kilku lat marzy jednak o nowych rolach i wyzwaniach. Zobacz: Kuszewski ma dość roli Marka?

Uwielbiany przez widzów gwiazdor niestety wciąż nie może pogodzić się z brakiem propozycji pracy. W rozmowie z "Super Expressem" Kacper Kuszewski apeluje do producentów, żeby zapraszali go na castingi.

- Marzy mi się rola w innym serialu. Jeżeli coś mnie trochę uwiera, to to, że producenci filmowi i reżyserzy widzą we mnie tylko Marka Mostowiaka. Potrafię zagrać także kilka różnych rzeczy, więc zaproście mnie czasem na casting. Myślę, że będę potrafił udowodnić, że to jest prawda. Marzy mi się, żeby zagrać rolę komediową, kostiumową. Każdy aktor marzy o tym, by wcielać się w różne postaci. Na tym polega ten zawód. Głód nowych wyzwań jest nienasycony u aktorów, więc ja też go odczuwam- stwierdził na łamach tabloidu.