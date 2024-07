Nowa płyta zespołu Bajm, na którą musieliśmy czekać 9 lat, okazała się sporym sukcesem. Zaledwie w ciągu kilku tygodni album osiągnęła status złotej, a na iTunes dotarła na listę 200 najchętniej kupowanych, co jest sporym sukcesem biorąc pod uwagę niekończącą się bazę płyt artystów z całego świata. Teraz lubelska grupa opublikowała teledysk do promującego singla "Góra Dół".

27 marca w warszawskim dawnym kinie Tęcza Beata i zespół kręcili na tle tzw. "green boxu" sceny, które zostały ciekawie zmontowane z ujęciami z jednego z warszawskich mieszkań. Czarno-biały klip nawiązujący do stylistyki płyty trafił właśnie do sieci, a wy możecie zobaczyć go poniżej. Podoba wam się? Zobacz naszą relację: Tłum fanów na planie klipu Bajmu

