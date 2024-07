Entuzjaści kobiecych wdzięków mają dzisiaj swój wielki dzień. Już wieczorem dowiemy się, która piękność otrzyma tytuł "Miss Universe". W brazylijskim Sao Paolo temperatura wrze i to nie tylko ze względu na słońce, a ostatnie przygotowania. Aż 89 piękności z całego świata wierzy, że zostanie dostrzeżone przez szanowne jury. W gronie ekspertów kobiecych wdzięków znalazła się również... Polka, sama Małgorzata Kożuchowska!



W tym roku wyjątkowo duże szanse daje się naszej reprezentantce, 24-letniej Rozalii "Rosie" Mancewicz. Piękna blondynka w błyskotliwy sposób odpowiadała na pytania ekspertów, nie miała problemów z językiem angielskim jak jej poprzedniczka i chętnie rozdawała uśmiechy przybyłym fotografom czym zaskarbiła sobie sympatię szanownego gremium sędziowskiego. Co więcej, na tle konkurencji rzeczywiście przykuwa uwagę.



Jak myślicie, czy rzeczywiście uroda Rosie zwycięży z np. latynoamerykańskimi pięknościami? My trzymamy kciuki z całych sił i dajemy delikatnego kopniaka na szczęście. Go Rosie, go!

Reklama

chimera