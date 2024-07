13 sierpnia Justyna Steczkowska urodziła córeczkę Helenkę. Wokalistka w przeciwieństwie do swoich koleżanek z show-biznesu starała się nie epatować swoją ciążą, a brzuch maskowała luźnymi kreacjami.

W poniedziałek magazyn "Flesz" opublikował pierwsze zdjęcia gwiazdy z dzieckiem. Paparazzi przyłapali Justynę podczas spaceru. Dziś wokalistka sama postanowiła pokazać zdjęcie z dziewczynką. Zrobiła to przy pomocy Instagramu. Zobacz: Pierwsze zdjęcia paparazzi Justyny Steczkowskiej z córką

Steczkowska do sieci wrzuciła fotkę, na którym widzimy ją podczas karmienia. Niestety ponownie gwiazda nie pokazała twarzy dziewczynki. Widzimy za to jak mama przyciska z czułością córeczkę do swojej piersi.

Jesteśmy bardzo ciekawi, kiedy Justyna zdecyduje się pokazać światu swój skarb. Takimi zdjęciami tylko podgrzewa atmosferę wokół siebie.

