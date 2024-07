Justyna Steczkowska najnowszy klip do piosenki "Kto wciska mi kit" kręciła w Serbii. Nagrała go w duecie z jednym z najpopularniejszych Cyganów na świecie Bobanem Markovicem (jego orkiestra występowała m.in. w słynnych filmach Emira Kusturicy). Dziś fani mogą już obejrzeć efekty na YouTubie, ponieważ właśnie tam przed chwilą pojawił się teledysk piosenkarki! Wyreżyserowania klipu podjął się znany ze współpracy z Donatanem i Enejem Piotr Smoleński. Premiera albumu Bobana i Justyny już we wrześniu 2015!

Trzeba przyznać, że nowe wcielenie Justyny zaskakuje. W klipie możemy oglądać ją w roli panny młodej, którą zdradził narzeczony. Jej zemsta naprawdę jest słodka. Nie, nie zdradzimy finału:) Zobaczcie sami.

Fani Justyny Steczkowskiej będą świętować premierę nowego teledysku "Kto wciska mi kit" podczas jej wielkiej imprezy urodzinowej w warszawskim klubie La Playa już 31 lipca.

Jak Wam się podoba klip diwy?

