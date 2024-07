Podczas odcinków na żywo muzycznego show "The Voice of Poland" na scenie mogą zaprezentować się nie tylko utalentowani uczestnicy, ale również jurorzy i goście specjalni programu. Ostatnio zachwyciła wszystkich Edyta Górniak z imponującą interpretacją "Litanii". Przypomnijmy: Spektakularny występ Edyty w "The Voice"

Już 30 listopada odbędzie się wielki finał show. Producenci "The Voice" chcą dołożyć wszelkich starań, aby ostatni odcinek programu dostarczył widzom jak najwięcej emocji i wrażeń. Z tego też powodu postanowili zaprosić największe polskie gwiazdy estrady, które swoimi występami dodadzą splendoru finałowi.

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, w finale zobaczymy na scenie Justynę Steczkowską, Kayah, Patrycję Markowską i Anię Dąbrowską. Wybór nie jest przypadkowy, bo wszystkie panie zasiadały w fotelach jurorskich w poprzednich edycjach show.

Finał "The Voice" to musi być coś niezapomnianego. Poziom w tej edycji jest niezwykle wysoki, a wszystkie dotychczasowe jurorki programu na jednej scenie to coś, czego jeszcze nie było. To będzie prawdziwa muzyczna uczta - zdradza w rozmowie z nami osoba związana z produkcją "The Voice".

Szykuje się naprawdę niesamowite show. Waszym zdaniem występ wszystkich jurorek to dobry pomysł?



Gwiazdy i uczestnicy podczas ostatniego odcinka "The Voice of Poland":