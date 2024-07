Koncerty Justyny Steczkowskiej są prawdziwą ucztą nie tylko dla uszu, ale i dla oczu. Ostatnio o tym mogli przekonać się mieszkańcy Rybnika, gdzie artystka zaśpiewała podczas imprezy w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piosenkarka zaprezentowała swoją najnowszą płytę "XV", dała mocny, rockowy spektakl i mimo mrozu bawiła się przez prawie 2 godziny, wraz z zgromadzoną publicznością.

Justyna należy do grona gwiazd, które lubią dzielić się prywatnymi zdjęciami ze swoimi fanami na Facebooku i swojej stronie internetowej. Wokalistka zamieściła w sieci kilkanaście fotek z tego niezwykłego wydarzenia. Dzięki nim możemy zobaczyć jak Steczkowska przygotowywała się do koncertu w hotelowym pokoju oraz z bliska przyjrzeć się jej scenicznej kreacji, którą była cekinowa mini zestawiona z obcisłymi skórzanymi spodniami oraz ciepłym futrzanym płaszczem i wielką czapą w rustykalnym stylu.

Gwiazda wraz ze zdjęciami zamieściła osobisty komentarz:

- Kochani było fantastycznie!!! To takie miłe, że mimo mrozu wytrzymaliście ze mną do końca i jeszcze były bisy Odmarzły mi palce u nóg i dopiero półgodzinny masaż przywrócił krążenie do normy, ale nie żałuje ani jednej minuty spędzonej z Wami!!! Dzięki i do zobaczenia.