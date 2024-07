Justyna Steczkowska przyzwyczaiła nas do tego, że w każdej sytuacji wygląda perfekcyjnie. Wydaje się więc, że na wakacjach gwiazda odpuści i postawi na luz lub mniej formalne stroje. Nic bardziej mylnego. Na swoim Instagramie, gwiazda wstawiła zdjęcie z plaży w kreacji godnej czerwonego dywanu. Jednak nie bez powodu.

Gwiazda ładuje baterie na najbliższe tygodnie, spędzając wakacje na Dominikanie. Artystka w tym roku planuje wydanie dwóch płyt, wróciła do "The Voice of Poland" gdzie jest jedną z trenerek. Niedługo również wystąpi ze światowej sławy tenorem, Placido Domingo, z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Koncert odbędzie się 27 kwietnia w Poznaniu.

Dość duże zainteresowanie wzbudziło zdjęcie Justyny, którym pochwaliła się na Instagramie. Piosenkarka pozuje w pięknej, długiej kreacji, odsłaniającej płaski brzuch. Zdjęcie podpisane "#TERRA" przywodzi na myśl profesjonalną sesję zdjęciową do teledysku. I z tym właśnie jest związane, ponieważ jak informuje nas menadżerka Justyny Steczkowskiej, nazwa ta jest tytułem jej najnowszego singla, którego premiera odbędzie się już w marcu.

Nie możemy się więc doczekać efektów i czekamy na premierę.

