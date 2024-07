Justyna Pawlicka to jedna z najpopularniejszych uczestniczek trzeciej edycji "Top Model". Jurorzy jeszcze w programie wróżyli jej dużą karierę komercyjną i modelka nie zawodzi ich oczekiwań. Realizuje kolejne sesje i zgodziła się na odważne zdjęcia do pisma dla mężczyzn. Przypomnijmy: Justyna Pawlicka odsłania piersi w sesji dla CKM. A to dopiero początek!

Nowy numer CKM z Justyną Pawlicką ukaże się już niebawem, a w sieci pojawiła się okładka z modelką. Justyna pozuje topless, a jej kształtne piersi zakrywa tylko jej bujna fryzura. Obiecujący jest również tytuł sesji - "Naga i bezpruderyjna". Możemy się zatem spodziewać, że jeszcze odważniejsze zdjęcia znajdziemy w środku nowego numeru, a Pawlicka przebije tegoroczne rozbierane sesje Wodzianki i Marty Wierzbickiej. Nie możemy się doczekać!

Justyna topless na okładce CKM. Seksowna?

