Już niebawem rusza czwarta edycja "X-Factor", która przez dwa ostatnie sezony nie zaskoczyła zmianami w składzie jury czy formule programu. Teraz ma się to zmienić, bowiem do programu dołączyła Ewa Farna, która już wzbudziła mnóstwo zainteresowania wokół swojej osoby i z pewnością przyczyni się do wzrostu oglądalności show. Przypomnijmy: Wielki debiut Ewy Farnej w jury X-Factor! Tak wypadła na planie

Za nami już pierwsza seria castingów, a fotorelacja z planu przesłuchań daje nadzieję, że w tym sezonie nie będziemy się nudzić. Widać pewną tendencję - zarówno Ewa, jak i Tatiana starają się wyglądać oryginalnie i stawiają na bardzo wymyślne stylizacje. Na ostatnim castingu Farna zaprezentowała się w obszernym kombinezonie z nadrukowanymi symbolami dolara, Okupnik zaś w dziwacznie długiej koszulce... koszykarskiej. Na ich tle koledzy z jury wypadają skromnie.

Zobaczcie zdjęcia z castingu "X-Factora":