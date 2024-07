Dziś poniedziałek, 3 października. Data, która może okazać się bardzo ważna. Na dziś bowiem wyznaczono słynny strajk kobiet. Protest przeciw próbom zaostrzenia prawa dotyczącego aborcji.

Do akcji protestu włączyło się wiele znanych nazwisk z Polski, ale... nie tylko! Polskie kobiety mają bardzo znaną sojuszniczkę!

To, co dzieje się teraz w Polsce, nie ma nic wspólnego z demokracją, to dyktatura. (...) Kobieta powinna mieć wolny wybór (...) Samo to, że ktoś rozważa wprowadzenie takich przepisów, wywołuje we mnie wściekłość - mówiła w niedzielę wyraźnie oburzona Juliette Binoche. Znana aktorka była gościem Sławomira Idziaka na krakowskich Plenerach Film Spring Open.