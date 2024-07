Julia Wróblewska imprezuje w Hiszpanii. Młoda gwiazda zaledwie kilka dni temu wybrała się w podróż do słonecznej Hiszpanii, gdzie według wcześniejszych zapewnień przez miesiąc będzie się uczyć języka i brać udział w specjalnych kursach. Jak widać nie samą nauką żyje Julia Wróblewska. Aktorka pokazała swoim fanom na Instagramie, co robiła zaledwie godzinę przed swoją pierwszą lekcją języka hiszpańskiego! Uczyła się? Nic bardziej mylnego!

International friends! ???? Pierwsza impreza w Hiszpanii, za godzinkę pierwsze lekcje! ❤ Trafiłam do cudownego miejsca, mam cudowną hostkę i mogę tylko powtórzyć to co mówię zawsze. ¡Me encanta España! ???????????? - napisała pod nagraniem z klubu.