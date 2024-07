Fala hejtu na Julię Wróblewską po zamieszczeniu przez aktorkę filmiku na jednym z portali społecznościowych. Aktorka, wracając ze znajomymi z gali Mistera Polski, relacjonowała podróż w internecie. W pewnym momencie kierowca, który prowadził samochód, potrącił lisa. Gwiazda skomentowała sytuację słowami, które wywołały ogromne kontrowersje wśród wielbicieli aktorki.

I właśnie potrąciliśmy lisa (śmiech). A Przemek co powiedział? What does the fox Say? - Bum bum bum - powiedziała Julia Wróblewska.

Reakcja gwiazdy na potrącenie lisa wyraźnie nie spodobała się internautom. Natychmiast pojawiły się liczne komentarze ze słowami krytyki. Julia Wróblewska nie pozostała obojętna na hejt. Zamieściła w sieci specjalne oświadczenie, w której dokładnie wyjaśnia, co zaszło.

Aktorka opublikowała na Instagramie specjalny wpis, w którym tłumaczy całą sytuację. Pisze, że lis wcale nie został potrącony oraz nie stała mu się żadna krzywda, co widać na kolejnych filmikach.

Zdjęcie dla uwagi. Kochani my NIE potrąciliśmy tego lisa. Nie przejechaliśmy go. Nic mu nie jest, sprawdziliśmy to. Jedyne z czego się śmialiśmy to z głupiego odgłosu który na początku nas przestraszył. Lis uderzył ogonem w zderzak, a potem schował się, przeczekał i uciekł gdy tylko go minęliśmy..Wystarczy myśleć i spojrzeć na kolejne dodane filmy. Ale czasami lepiej wierzyć ludziom którzy chcą się wznieść ściągając innych na dno, bo nie potrafią tego zrobić swoją osobowością.

PS: rozpoznaliśmy ogon po kłaczku na zderzaku.. zatrzymaliśmy się. Jechaliśmy szybko, nie przeżyłby potrącenia za nic. A śmiech.. wynik ulgi. "Bum" bo to nas wystraszyło a tak naprawdę nie było powodu. Ludzie maja odmienne poczucie humoru, inaczej reagują kiedy czują ulgę. My mamy takie. Tyle - napisała Julia Wróblewska