Julia Wróblewska w rozmowie z Party.pl komentuje ostatnią aferę ze swoim udziałem. Gwiazda serialu "M jak miłość" kilka dni temu wywołała spore zamieszanie pokazując nagranie, na którym żartuje z potrąconego lisa. Aktorka prowadziła wówczas relację z podróży samochodem ze swoimi znajomymi. Kierowca samochodu, którym jechała Julia, w pewnym momencie potrącił lisa, co... bardzo rozbawiło młodą gwiazdę. I chociaż później tłumaczyła, że zwierzę przeżyło i tylko ogonem uderzyło w jadący samochód, to jej reakcja na zaistniałą sytuację nie spodobała się internautom. Co teraz Julia Wróblewska powiedziała o swoim nagraniu? Żałuje żartów z potrącenia lisa? Posłuchajcie!

Julia Wróblewska żałuje swoich żartów z potrącenia lisa?