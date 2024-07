Figura Julii Wieniawa jest do pozazdroszczenia! Młodziutka gwiazda zachwyca kształtną sylwetką, którą chętnie eksponuje na fotkach na Instagramie. Trudno się dziwić! My mówimy "wow"! Dopasowane sukienki, skąpe kostiumy kąpielowe, zmysłowe miny... Z pewnością jest na co popatrzeć. ;) Zobaczcie najgorętsze zdjęcia z profilu Julii Wieniawy!

Nic dziwnego, że Antek Królikowski się zakochał. ;)

Julia Wieniawa to nowe, gorące nazwisko w polskim show-biznesie!

Młodziutka gwiazdka zachwycą urodą! Wcale się nie dziwimy, że Antek Królikowski stracił dla niej głowę. ;)