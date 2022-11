Julia Wieniawa zapytana o powód rozstania z Nikodemem Rozbickim. Odpowiedziała!

Według medialnych doniesień, to rzekomo przez natłok obowiązków Julii Wieniawy, rozpadł się jej związek z Nikodemem Rozbickim. Czy to prawda? Aktorka szczerze odpowiedziała!

Pod koniec października, Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zakomunikowali fanom, że niestety nie są już razem. Była para rozstała się jednak w zgodzie i w dalszym ciągu utrzymuje kontakt na stopie przyjacielskiej. Ostatnio Julia Wieniawa pojawiła się na premierze filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij", na której oczywiście nie zabrakło również mediów. To właśnie wtedy reporter jednego z portali postanowił zapytać aktorkę wprost o powody jej rozstania z Nikodemem Rozbickim. Co odpowiedziała?

Julia Wieniawa o rozstaniu z Nikodemem Rozbickim

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli w związku przez dwa lata. Aktorzy tworzyli jedną z najpiękniejszych par polskiego show biznesu, ale niestety kilka tygodni temu niespodziewanie Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki poinformowali o swoim rozstaniu. Byli partnerzy rozstali się z klasą, bez przepychanek i publicznych wojenek. Dziś w dalszym ciągu się ze sobą przyjaźnią i jak zdradziła sama aktorka w rozmowie z redaktorem portalu Pomponik.pl, maja naprawdę świetny kontakt.

- Mamy bardzo dobry kontakt. Nasz związek opierał się w dużej mierze na przyjaźni i ta przyjaźń została i zostanie mam nadzieję z nami jak najdłużej - powiedziała Julia Wieniawa dla Pomponik.pl

Dziennikarz postanowił zapytać również Julię Wieniawę, czy to prawda, że powodem jej rozstania z Nikodemem Rozbickim był jej... brak czasu. Gwiazda stanowczo temu zaprzeczyła i dodała, że nie ma zamiaru ujawniać prawdziwych powodów, które przyczyniły się do rozpadu jej związku z Rozbickim.

- Zupełnie nie jest to prawda, jakby to nie był powód. I nie dowiecie się też jaki powód. To są moje prywatne sprawy [...] To jest temat wyjaśniony, raz o tym powiedzieliśmy i nie będę się teraz nad tym rozwodzić przez kolejne miesiące - dodała Julia Wieniawa.

Choć wszystko wskazuje na to, że nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy Julią Wieniawą, a Nikodemem Rozbickim, że para podjęła decyzję o rozstaniu, to jednak najważniejsze jest to, że aktorzy w dalszym ciągu mają ze sobą świetny kontakt. Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Julii i Nikodemowi wszystkiego dobrego!