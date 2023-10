Pod koniec października 2022 roku Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki ogłosili, że nie są już parą. Oboje jednak zapewniali, że pozostają w przyjaźni i zgodzie. Kilka tygodni później w sieci pojawiły się fotki, które wzbudziły sensację - podczas imprezy z okazji 30-lecia Polsatu byli partnerzy okazywali sobie dużo czułości, a w kuluarach mówiło się, że do siebie wrócili.

Reklama

Zobacz: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki znowu razem?! Te zdjęcia zdradzają wszystko

Co łączy Julię Wieniawę i Nikodema Rozbickiego?

Właśnie - to pytanie do tej pory nurtuje fanów zarówno Wieniawy, jak i Rozbickiego. Podczas prezentacji wiosennej ramówki Polsatu zapytaliśmy Julię, jakie dziś mają relację. Nie była zbyt chętna, by rozmawiać o byłym partnerze, ale zapewniła, że wszystko jest między nimi w porządku:

Właśnie tu się widzieliśmy, mamy bardzo dobre relacje, znamy się wiele lat, ale to są nasze prywatne sprawy - mówi nam Julia Wieniawa.

Reklama

Co ciekawe, jakiś czas temu informowaliśmy, że Julia Wieniawa zaczęła spotykać się z Kubą Karasiem, znanym muzykiem i byłym chłopakiem Jessiki Mercedes. Może dlatego nie chce wracać do tematu eks? Zobaczcie rozmowę z aktorką.