Julię Pietruchę znamy przede wszystkim jako aktorkę i tytułową "Blondynkę" z przebojowego serialu TVP. Ostatnio jednak dała się poznać jako utalentowana wokalistka w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie wcieliła się w role m.in. Britney Spears czy Marilyn Monroe. I to właśnie na karierze muzycznej zamierza się teraz skupić, co pociągnęło za sobą kilka odważnych decyzji. Przypomnijmy: Pietrucha odchodzi z hitowego serialu. O jej miejsce walczą już inne gwiazdy

Okazuje się, że to nie koniec zmian w życiu celebrytki. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Pietrucha zamierza niebawem przeprowadzić się z Warszawy do Trójmiasta. Nasze źródło donosi, że powodem takiej decyzji jest nowy biznes ukochanego Julii, Iana Dowa, który ma wystartować właśnie nad polskim morzem. Co to będzie? Wiadomo tylko, że lokalizacja nie jest przypadkowa i ma to bezpośredni związek z nadmorskim klimatem.



Julia jest podekscytowana przeprowadzką do Trójmiasta, a Warszawy nie będzie jej specjalnie brakować. Nie jest celebrytką, nie musi tu mieszkać, żeby pracować nad ważnymi dla siebie projektami, więc nie miała żadnych wątpliwości, że to dobry moment na zmianę. wbrew plotkom i doniesieniom prasy, jej związek z Ianem ma się świetnie - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl znajomy gwiazdy.

Myślicie, że zatęskni za stolicą? W końcu w Warszawie mieli już wspólne gniazdko.

