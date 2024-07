Julia Kamińska chyba już zawsze kojarzyć nam się będzie z rolą w kultowej "Brzyduli". Aktorka angażuje się w rozmaite projekty, próbując odciąć się od słynnej Uli. Za taki krok z pewnością można rozpatrywać jej rozbieraną sesję dla jednego z magazynów dla mężczyzn, gdzie pokazało wystarczająco dużo, aby pobudzić wyobraźnię swoich fanów. Przypomnijmy: Julia Kamińska w CKM bez retuszu

Sesja do CKM była w zasadzie jedyną okazją, dzięki której Julia zaistniała w kolorowej prasie. Rzadko bowiem mamy okazję czytać o doniesieniach z jej życia prywatnego, o skandalach nie wspominając. O jej związku ze starszym o 20 lat Piotrem Jaskiem mogliśmy czytać jedynie drobne wzmianki, a żadne z nich nie opowiadało o łączącym ich uczuciu. Kamińska zdradziła, że jej sposobem na wścibskie media jest po prostu wyznaczenie granicy i brak chęci do podsycania plotek na swój temat.



Jeżeli nie podsyca się zainteresowania mediów, to stosunkowo łatwo jest taką granicę wyznaczyć i przekonać media do tego, żeby jej nie przekraczały. Trzeba się tego nauczyć, ale to nie jest niemożliwe. - wyznała w wywiadzie dla Life4style.