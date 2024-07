Ta piękna bożonarodzeniowa choinka należy do Juli! Wokalistka pochwaliła się swoim udekorowanym drzewkiem na Facebooku! Gwiazda zdradziła, że niestety nie wytrzymała do wigilii, kiedy to zgodnie z tradycją powinno się ubierać choinkę:

Reklama

Nie wytrzymałam do Wigilii ???? ???? a Wy już ubraliście? - napisała

Jula postawiła na klasyczne bombki w kolorach srebra i bieli. Ciepłego akcentu dodały czerwone gwiazdki. Nie mogło zabraknąć także tradycyjnej gwiazdy na szczycie oraz gwiazdkowych dekoracji, które ozdobiły komodę obok choinki. Świąteczny nastrój w pięknym wydaniu! Jula jednak to nie pierwsza gwiazda w tym roku, która pochwaliła się swoją choinką. Jako pierwszy drzewkiem pochwalił się Kuba Wojewódzki. Tuż za nim był Joanna Krupa. Fani Pauliny Krupińskiej też mogą podejrzeć choinkę swojej ulubienicy. ;) A wy macie już ubrane choinki?

Zobacz też: Księżniczka Charlotte i książę George na świątecznym zdjęciu! Gwiazdkowy krajobraz - trochę nietypowy:)

Zobacz także

Nie wytrzymalam do Wigilii ???????? a Wy juz ubraliscie :-)?

Posted by Jula on 18 grudnia 2015

Jula pochwaliła się choinką na Facebooku

Gwiazda postawiła na dekoracje w kolorze srebra i czerwieni