To choinka Kuby Wojewódzkiego! Spodziewalibyście się, że słynący z kontrowersji showman jest taki tradycyjny? Kuba pochwalił się swoim bożonarodzeniowym drzewkiem na swoim profilu na Instagramie jako pierwszy z polskich gwiazd!

Wojewódzki zamieścił w Internecie filmik, na którym pochwalił się swoją choinką. Jest to drzewko w doniczce - dziennikarz ozdobił je święcącymi się lampkami, bombkami i pierniczkami. Kuba pochwalił się, że to właśnie jego choinka pojawiła się w sieci jako pierwsza! Nie sądziliśmy, że Kuba to taki tradycjonalista! Teraz zastanawiamy się, czy w ubieraniu choinki Kubie pomagała mu jego ukochana Renata Kaczoruk? Jak myślicie? ;)

Kuba Wojewódzki pochwalił się choinką

Ciekawe, czy w przystrajaniu pomagała mu Renata Kaczoruk?