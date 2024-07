Już jesienią rusza 13.edycja „Tańca z Gwiazdami”. Po zmianach wprowadzonych przez producentów show miejsce Katarzyny Skrzyneckiej zajmie Natasza Urbańska a jej mąż, Janusz Józefowicz zasiądzie w jury. Okazuje się jednak, że para już na początku rozmów postawiła twardy warunek stacji TVN.

Jak informuje „Party” Józefowicz i Urbańska zaznaczyli, że jeśli mają się znaleźć w programie to tylko razem!

To jednak nie koniec żądań Urbańskiej i Józefowicza. Okazuje się, że widzowie będą również mogli zobaczyć prapremierowy fragment musicalu, w którym wystąpi Natasza.

- Natasza nie chciała być tylko prezenterką. Zależało jej, by pokazać się jako artystka i dlatego zobaczymy ją też na głównej scenie- zdradziła osoba z produkcji programu w rozmowie z magazynem.

Przyznajemy, że Natasza i Janusz wiedzą jak zadbać o swoje interesy!

