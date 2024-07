Natasza Urbańska z pewnością nie może narzekać na brak pracy. Ciężkie przygotowania do musicalu „Pola Negri”, prowadzenie programu „Taniec z Gwiazdami” i ostatnio promocja projektu „Poland Why Not”. Okazuje się, że gwiazda która przyznała ostatnio, że lubi być najlepsza najprawdopodobniej będzie miała jeszcze więcej obowiązków! Dlaczego? Otóż według informacji „Faktu” Janusz Józefowicz chciałby, żeby jego żona wystąpiła w serialu.

-Jak wszystko dobrze pójdzie, Natasza dostanie pracę w serialu. Janusz szuka dla niej jakiejś sympatycznej roli. On liczy, że ludzie polubią wreszcie jego żonę i poznają ją z innej strony- zdradza informator tabloidu.

Natasza Urbańska wiele razy podkreślała, że słucha rad swojego męża. Czy tym razem również spełni życzenie Józefowicza?

