Dom Mody Dior to jeden z najbardziej prestiżowych domów mody na świecie. Jednak 3 lata temu wokół francuskiej marki zrobiło się duże zamieszanie ze względu na skandal wywołany przez jej głównego projektanta - Johna Galliano. Po tym jak na jaw wyszły nagrania z jego antysemickimi i obraźliwymi wypowiedziami została wszczęta procedura pozbawienia go stanowiska. Zobacz: Czy John Galliano ma szansę na powrót do branży?

Jak w tamtym okresie doniósł francuski dziennik "Liberation" agresywne zachowanie projektanta spowodowane było depresją i uzależnieniem od alkoholu. Mężczyzna przeprosił za swoje zachowanie, ale to jednak nie pozwoliło, aby powrócił na wcześniej piastowane stanowisko. Galliano nie mógł pogodzić się z tą decyzją, dlatego skierował niedawno sprawę do Sądu Pracy, domagając się odszkodowania w wysokości 13 milionów euro. Swoją decyzję wytłumaczył w sądzie:

Znano moje uzależnienie od alkoholu i narkotyków na długo przed nagłośnieniem całej sprawy w 2011 roku. Zwolniono mnie jednak wtedy, gdy z powodu medialnego zamieszania mój stan stał się dla obu firm niewygodny. Wcześniej nikomu to nie przeszkadzało. Nie mogę pozwolić, by 15 lat tam spędzonych okryło się złą sławą z powodu incydentu, który wywołałem pod wpływem alkoholu i leków psychotropowych.

Podczas rozprawy zdradził kulisy swojej pracy, opowiadając o trudzie i presji jaką na nim wywierano:

W ciągu tych lat jako dyrektor kreatywny nie zdawałem sobie sprawy, że żądania szefów o mnożenie ilości kolekcji do sześciu w roku i ciągłe naciski na wzrost sprzedaży, wpłynęły na mnie tak destrukcyjnie: na moje zdrowie fizyczne i psychiczne. Zawsze więcej pracy, więcej obowiązków, coraz większe ciśnienie, niebezpieczna i patologiczna spirala. Bez kontroli.

Niestety to nie pomogło w uzyskaniu takiego odszkodowania, jakiego by sobie życzył, a kwota, którą mu zadośćuczyniono stratę pracy jest oszałamiająco niska i wynosi aż.... 1 euro! Do tej pory John Galliano nie ustosunkował się do tej decyzji, nie wiadomo też czy to zrobi. Jak na razie od października obejmuje stanowisko dyrektora kreatywnego marki Maison Martin Margiela.

