Reklama

Joanna Racewicz miała wypadek - przewróciła się na skuterze! Dziennikarka zdradziła, że opatrunek, który nosi na nadgarstku to skutek urazu, którego doznała właśnie w trakcie wypadku, do którego doszło niedawno. Co dokładnie się stało? Czy to coś poważnego? Opowiedziała przed kamerą Party.pl.

Zobacz też: Joanna Racewicz w wzruszającym wpisie żegna Wodeckiego i wspomina swojego zmarłego męża: "Zagraj Mu Tam. Jeszcze raz"

Zobacz także

P.S. Przy okazji Joanna Racewicz zdradziła swój sposób na świetna sylwetkę!

Polecamy: Jak dbać o włosy blond? Najważniejsze zasady

Joanna Racewicz miała wypadek na skuterze.

ONS

Dziennikarka leczy uraz nadgarstka.

ONS