Joanna Przetakiewicz nie spędza zbyt wiele czasu w Polsce. Gwiazda jest w nieustannej podróży, głównie w interesach. Zagraniczne pokazy mody czy prywatne eventy największych osobowości świata fashion to dla niej chleb powszedni. Dyrektor kreatywna La Manii obraca się wśród elity, co wpływa korzystnie na rozwój zagranicznych interesów marki. Przypomnijmy: Przetakiewicz na luksusowej wyspie we Włoszech. Piła szampana wśród najważniejszych ludzi mody

Ostatnio Joanna poleciała na kilka dni do Londynu, gdzie jest niezwykle częstym gościem. Relacja z części wizyty została opublikowana na jej blogu i to kolejna gratka dla wszystkich fashionistek. Przetakiewicz odwiedziła butik znanej projektantki Charlotte Olympii Dellal, aby na własne oczy zobaczyć jej najnowszą kolekcję "Shanghai-Express". Gwiazda była wyraźnie zachwycona orientalnymi wpływami w kolekcji, a na swojej stronie zamieściła sporo zdjęć efektownych butów czy torebek. Możliwe, że już niebawem któreś z nich zobaczymy jako część stylizacji Joanny na salonach.

Tylko pozazdrościć światowego życia!

Joanna Przetakiewicz na pokazie Chanel w Paryżu: