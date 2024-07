Wiosną w TVN zadebiutuje nowe show - "Project Runway". Program będzie poszukiwał utalentowanych projektantów mody, gdzie spośród 13 uczestników jury wyłoni najlepszego. Jedną z jurorek będzie Joanna Przetakiewicz, dyrektor kreatywna domu mody La Mania, która w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" krytycznie ocenia polski rynek mody.

Razem z Joanną Przetakiewicz w jury pojawią się również Anja Rubik oraz Mariusz Przybylski, a także Tomasz Ossoliński w roli mentora. Gwiazda wyznaje, że ma mało czasu na spotykanie się z kolegami po fachu:

Na życie towarzyskie jest zawsze najmniej czasu. Dotyczy to nas wszystkich, ponieważ wszyscy we czwórkę pracujemy bardzo dużo. My z Anją jeszcze podróżujemy bez przerwy, w związku z tym to nie jest takie proste móc umawiać się na tzw. randki i razem ze sobą miło spędzać czas. - przekonuje jurorka.