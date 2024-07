Uczestnicy "Project Runway" tuż po programie nie zostali na lodzie. Zwycięzca show, Jacob Bartnik odnosi coraz większe sukcesy w branży, zaś Liliana Pryma znalazła pracę u Joanny Przetakiewicz, która jest zachwycona jej umiejętnościami. Przypomnijmy: Finalistka show TVN pracuje u Przetakiwicz. Joanna wiele ją nauczyła

Kolejną osobą, z którą dyrektor kreatywna La Manii chce pracować, jest Maciej Sieradzky. Finalista programu TVN otworzył swój własny butik w drogiej dzielnicy Warszawy, ale chce, żeby jego marka była coraz popularniejsza. Z propozycją współpracy postanowiła wyjść Joanna. Razem z Maćkiem będzie projektować torby oraz plecaki, w których się specjalizuje. Przysporzy to zarówno jej i jemu więcej klientów:

Zaproponowałam Maćkowi współpracę, bo bardzo go lubię. Zrobimy razem serię toreb i plecaków, z których słynie. Będą one jednak bardziej skomplikowane niż do tej pory. Zapragnęłam, żebyś zrobili razem mariaż La Manii i Sieradzkiego. Połączymy estetykę, klientki. My zaprezentujemy się większemu gronu klientek, a Maciek zdobędzie kolejne, nowe grono. Myślę, że to idealne połączenie sił, możliwości i zdolności, oraz grupy klientek - mówi w rozmowie z tvn.pl