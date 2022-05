Uśmiechnięta Joanna Opozda na ściance pierwszy raz po porodzie 

Joanna Opozda pojawiła się na zamknięciu festiwalu Mastercard OFF Camera. Świeżo upieczona mama Vincenta postawiła na obłędny garnitur.

Joanna Opozda pojawiła się na 15. Mastercard OFF CAMERA Festivalu w Krakowie. To pierwsze publiczne wyjście aktorki po narodzinach małego Vincenta. Młoda mama prezentowała się obłędnie. Wybrała oversizowy garnitur w kolorze bieli i z uśmiechem na twarzy pozowała na ściance. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Joanny Opozdy.

Joanna Opozda na Matercard OFF Camera Festiwal. Pierwsze wyjście po porodzie

Ostatnie miesiące nie rozpieszczały Joanny Opozdy. Chociaż w lutym została mamą, zamiast skupić się wyłącznie na radości z pierwszych dni z synkiem, musiała mierzyć się z rozstaniem. Antoni Królikowski i Joanna Opozda zakończyli związek tuż przed narodzinami małego Vincenta. Kilka tygodni po porodzie Joanna Opozda trafiła z synkiem do szpitala. Na szczęście maluch szybko wrócił do zdrowia.

Młoda mama postanowiła powoli wrócić do obowiązków zawodowych i po raz pierwszy pojawiła się na ściance! Joanna Opozda wzięła udział w 15. Mastercard OFF CAMERA Festivalu w Krakowie. To jej pierwsze publiczne wyjście od narodzin synka.

Damian Klamka/East News

Zobacz także: Syn Joanny Opozdy ma wózek, który sam kołysze do snu! Cena modelu jest zawrotna

Joanna Opozda w białym oversizowym garniturze

Joanna Opozda na filmowym festiwalu w Krakowie pojawiła się w białym oversizowym garniturze. Do całości dobrała naszyjnik od Chanel oraz złotą torebkę. Prezentowała się doskonale a z jej twarzy nie schodził uśmiech. Z radością pozowała do zdjęć paparazzi. W ostatnich tygodniach aktorka była pod ciągłym ostrzałem mediów. Joanna Opozda miała już dość śledzenia przez paparazzich i powiedziała nawet "Następnym razem pomachajcie". Jednak tego wieczora to ona pozowała, a nie robiono jej zdjęcia z ukrycia.

Damian Klamka/East News

Zobacz także: Joanna Opozda zdradziła swój sposób na szczupłą sylwetkę! To wcale nie dieta

Joanna Opozda postanowiła wraz z innymi gwiazdami świętować zakończenie 15. Mastercard OFF CAMERA Festiwalu w Krakowie. Myślicie, że teraz częściej będziemy ją widywać na ściankach?