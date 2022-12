Joanna Opozda eksponuje figurę w ultrakobiecym wydaniu. Fani: "Ale petarda"

Antoni Królikowski pochwalił się swoim szczęściem! Aktor pokazał na Instagramie romantyczne zdjęcie z ukochaną żona, która już wkrótce urodzi ich pierwsze dziecko. Joanna Opozda zachwyciła swoim wyglądem w dopasowanej sukience, która podkreśliła jej figurę. Jak prezentuje się w zaawansowanej ciąży? Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcie gwiazdy. Joanna Opozda zachwyca wyglądem w ciąży Dokładnie 30 września Joanna Opozda po raz pierwszy skomentowała plotki na swój temat i potwierdziła, że spodziewa się dziecka. Aktorka wydawała wówczas poruszające oświadczenie, w którym prosiła o uszanowanie prywatności w tym wyjątkowym dla niej czasie. Od tamtej chwili Joanna Opozda bardzo rzadko pokazywała się na Instagramie i nie publikowała zdjęć na których mogliśmy zobaczyć jej ciążowy brzuszek. Dopiero kilka dni temu Joanna Opozda pokazała zdjęcia na których widać było, jak zmieniła się w czasie ciąży. Zobacz także: Joanna Opozda pierwszy raz o dziecku: "Strach pomyśleć, co będzie dalej" Teraz zdjęcie ze wspólnego wyjścia do restauracji pokazał Antoni Królikowski. Wieczorne podjadanie z ukochaną żoną @asiaopozda❤️ na tym zdjęciu jesteśmy we troje🐰🐰🐰 #joannaopozda #antonikrólikowski #randkazżoną #love- napisał na Instagramie. Internauci są zachwyceni i gratulują zakochanej parze. - Gratulacje dla Was❤️🙌 - Wszystkiego najlepszego ❤️ a po Pani Asi nic nie widać,piekna jak zawsze🔥🔥 - Gratulacje, pięknie razem wyglądacie ,zdrówka i powodzenia. Pozdrawiam🧡- komentują fani. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego! Zobacz także: Joanna Opozda wróci do "Barw szczęścia" po porodzie? Mamy komentarz...