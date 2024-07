Od pewnego czasu Joanna Opozda jest widywana z popularnym artystą Malikiem Montaną. Najpierw w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym aktorka i raper spędzają razem czas w jednym ze stołecznych klubów, potem byli widziani m.in. na zakupach w warszawskiej Hali Koszyki. Jest pewne, że łączy ich bliska przyjaźń. Jednak czy może to być coś więcej? Takie pogłoski wśród fanów wywołał najnowszy komentarz aktorki na Instagramie! Odpowiedź gwiazdy na wpis rapera jest bardzo wymowna.

Wymowna reakcja Joanny Opozdy na komentarz Malika Montany. to tylko przyjaźń?

Na Instagramie, Joanna Opozda pokazała ostatnio zdjęcie z planu zdjęciowego, na który zabrała synka Vincenta. Na fotce widać uśmiechniętą aktorkę z dzieckiem, którego twarz tradycyjnie już została przez gwiazdę ukryta.

Pozdrawiamy z planu - pisze Opozda.

W odpowiedzi pojawił się m.in. komentarz Malika Montany, zawierający kilka emotikonek: pisklę wykluwające się z jajka oraz dłonie złączone w serce.

Aktorka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi i dodała dość wymowne czerwone serduszko przez co fani oczywiście od razu zaczęli się zastanawiać, czy Joannę Opozdę i rapera łączy coś więcej niż przyjaźń. To oczywiście jest raczej mało prawdopodobne, bo muzyk od dawna ma żonę, z którą wychowuje dwójkę dzieci: syna Ilyasa i córkę Elianę.

Mimo to z dużą pewnością Joanna Opozda i Malik Montana utrzymują relacje przyjacielskie, a niedawne wypowiedzi aktorki nie pozostawiają wątpliwości, że ona sama nie jest jeszcze gotowa na nowe związki. W rozmowie z portalem WP Gwiazdy przyznała nawet, że właściwie nie ma czasu zastanawiać się nad sprawami uczuciowymi. Pytania o to, czy chciałaby się znów zakochać, kwituje stwierdzeniem, że jej nową miłością jest syn i on jej teraz w zupełności wystarcza.

