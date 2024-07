Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" okazał się prawdziwym hitem wiosennej ramówki. Polsat zdecydował się na wprowadzenie formatu w naszym kraju i jak się później okazało - był to strzał w dziesiątkę. Każdy odcinek przyciągał przed ekrany telewizorów średnio 3 miliony widzów, a ośmiotygodniowe zmagania gwiazd wcielających się w największe osobowości sceny muzycznej, wygrała ostatecznie Katarzyna Skrzynecka. Stacja zachwycona oglądalnością show, zdecydowała się na drugą edycję, którą zobaczymy już jesienią. Przypomnijmy: Polsat podjął decyzję w sprawie "TTBZ". Kiedy druga edycja?

Jedną z gwiazd, która prawdopodobnie wystąpi w programie będzie Joanna Liszowska. Aktorka, która swoim talentem wokalnym wykazała się w programie "Jak oni śpiewają", udowodniła również, że potrafi zrobić prawdziwe show. Jej osobowość idealnie pasuje do takiego formatu, przez co już teraz możemy przypuszczać, że ma ogromne szanse na wygraną.



Joanna bardzo zainteresowała się naszą propozycją. Ma plany związane z wydaniem płyty, więc program muzyczny doskonale pasuje do jej zainteresowań. Ola (mąż Joanny, przyp. red) uwielbia oglądać Asię na scenie, poza tym bardzo podobała mu się pierwsza edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" - zdradza "Fleszowi" osoba z produkcji

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się podpisać umowę, to już w lipcu aktorka rozpocznie nagrywanie odcinków. Do Warszawy przyjedzie jednak już w czerwcu, ponieważ wtedy ruszają zdjęcia do kolejnego sezonu "Przyjaciółek".

