W święta wielkanocne Joanna Krupa rozgrzała swoich fanów do czerwoności składając im nietypowe życzenia. Modelka zamieściła na swoim profilu na Facebooku bardzo odważne zdjęcia z sesji zdjęciowej. Nie da się ukryć, że wygląda niesamowicie. Zobacz: Krupa złożyła swoim fanom bardzo gorące życzenia. Te zdjęcia mówią wszystko

Gwiazda ma jednak świadomość, że praca modelki nie będzie trwała wiecznie. Krupa dba o siebie jak może, uprawiając dużo sportu i zdrowo się odżywiając, ale już zaczyna szukać alternatywy dla siebie. Jak się okazuje ma już pewien pomysł, który zaczęła realizować. Modelka wymyśliła, że skupi się teraz na aktorstwie podobnie jak jej bliska znajoma Carmen Electra. Co ciekawe ma już na swoim koncie pierwszy sukces, ponieważ dostała jedną z głównych ról w thrillerze "You Can't Have It".

Joanna Krupa zagra w nim barmankę, która wchodzi w konflikt z prawem. Będzie się działo!

